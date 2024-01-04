1 млрд доларів вимагає холдинг російських олігархів від України

06 січня 2024, 14:00

Компанія ABH Holdings SA, що є офіційним представником структурних підрозділів колишнього Альфа-Банку, ініціювала судовий позов проти України, вимагаючи компенсації збитків внаслідок націоналізації Sense Bank (колишній Альфа-банк Україна), яку в компанії вважають "незаконною експропріацією". Сума збитків оцінюється позивачами в більш ніж мільярд доларів. Про це у п'ятницю, 5 січня, повідомила пресслужба компанії.

Зазначено, що в якості правової основи позову виступає договір між Бельго-Люксембурзьким економічним союзом та Урядом України про взаємне залучення та захист інвестицій.

📢«Позов подано до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID), провідного світового органу з вирішення спорів між інвесторами та державами під егідою Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія», - йдеться у заяві.

ABH Holdings стверджує, що Україна "незаконно відібрала" банківську установу у власників, бенефіціарів та акціонерів та провела примусову націоналізацію, "поєднуючи методи корпоративного рейдерства та військової спекуляції". До того ж ABH Holdings вказує на розгорнуту кампанію з дискредитації головних акціонерів банківської установи зі сторони української влади, де використані, на думку позивачів, методи «чорного PR».

Акціонерний склад ABH Holdings включає співзасновників Альфа Груп, Михайла Фрідмана та Петра Авена. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну відділення Альфа-Банку у країні було перейменовано в Sense Bank.

Як відомо, Sense Bank пройшов процедуру націоналізації в Україні влітку 2023 року. Держава в особі Міністерства фінансів придбала банківську установу за 1 гривню. У Нацбанку України приводом для націоналізації Sense назвали прямий зв'язок Фрідмана і Авена з країною-агресоркою росією, а також чинні проти них персональні санкції.

Нагадаємо, що в грудні 2023 року СБУ оголосила Фрідмана у розшук. За інформацією від СБУ, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фрідман вклав близько двох мільярдів рублів у декілька військових заводів на росії. Мова йдеться про «Тульський патронний завод» та «Уральський оптико-механічний завод імені Яламова», який спеціалізується на виробленні високотехнологічного обладнання для російських бойових літаків і вертольотів.

Також раніше повідомлялось, що Михайло Фрідман разом з ще одиним російським мільярдером, Петром Авеним, назвали великою помилкою свої мільярдні інвестиції, які вони робили в європейські країни після того, як березні 2022 року обидва потрапили під санкції ЄС та Великої Британії, а у серпні 2023 року опинились ще й у "чорному списку" Міністерства фінансів