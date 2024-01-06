Офіційний курс американського долара досяг історичного максимуму

08 січня 2024, 19:42

Національний банк України визначив новий курс долара, піднявши його до чергового історичного максимуму за підсумком торгів на міжбанківському ринку. Інформація, опублікована на сайті регулятора у понеділок, 8 січня, свідчить про це.

📈 Офіційний курс на вівторок встановлено на рівні 38,1920 грн за 1 американський долар, що є збільшенням на 0,1145 грн. Курс євро також піднявся і склав 41,7973 гривні за 1 євро, що є зростанням на 0,2243 грн.

📊 На міжбанківському ринку курс американської валюти зріс на 16 копійок, до 38,19-38,24 грн/долар (купівля-продаж). Водночас на готівковому ринку долар подорожчав на 10 копійок і тепер коштує 39,30 грн/долар.

📌Раніше Національний банк пояснив зростання рекордним попитом на валюту, але підкреслив, що ситуація є контрольованою завдяки відповідним інтервенціям на достатньому рівні.

Також нагадаємо, що у грудні минулого року українці придбали рекордну кількість валюти за останні 11 років.