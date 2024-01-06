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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
08 січня 2024, 19:42

Офіційний курс американського долара досяг історичного максимуму

Національний банк України визначив новий курс долара, піднявши його до чергового історичного максимуму за підсумком торгів на міжбанківському ринку. Інформація, опублікована на сайті регулятора у понеділок, 8 січня, свідчить про це.

📈 Офіційний курс на вівторок встановлено на рівні 38,1920 грн за 1 американський долар, що є збільшенням на 0,1145 грн. Курс євро також піднявся і склав 41,7973 гривні за 1 євро, що є зростанням на 0,2243 грн.

📊 На міжбанківському ринку курс американської валюти зріс на 16 копійок, до 38,19-38,24 грн/долар (купівля-продаж). Водночас на готівковому ринку долар подорожчав на 10 копійок і тепер коштує 39,30 грн/долар.

📌Раніше Національний банк пояснив зростання рекордним попитом на валюту, але підкреслив, що ситуація є контрольованою завдяки відповідним інтервенціям на достатньому рівні.

Також нагадаємо, що у грудні минулого року українці придбали рекордну кількість валюти за останні 11 років.

Джерело: "Національний банк України"
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