Уряд Японії профінансував закупівлю обладнання для 25 українських лікарень

11 січня 2024, 18:32

У січні поточного року 25 медичних установ у Миколаївській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях отримають нове медичне обладнання за підтримки уряду Японії. Про це стало відомо сьогодні, 11 січня, з повідомлення пресслужби МОЗ.

📌Зазначається, що обладнання вартістю 14 млн грн вже закуплене та розпочато його доставлення до лікарень. Цей процес здійснюється під опікою пацієнтської організації БО 100% Життя, у рамках меморандуму із японською стороною.

Необхідно відзначити, що вже протягом півтора року українські лікарні отримують медичні препарати за підтримки японської організації Peace Winds Japan (PW). Зокрема, протягом цього періоду 57 медичних закладів, які функціонують у найбільш постраждалих від російської агресії регіонах, отримали ліки на загальну суму приблизно 1,5 млн доларів.

📅Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія здійснила закупівлю великогабаритного обладнання загальною потужністю близько 200 МВт для України, включаючи п'ять газотурбінних установок та сім великих трансформаторів.