У Вовчанську на Харківщині росіяни авіабомбами знищили ангари із зерном

14 січня 2024, 18:07

У ніч на 14 січня російські загарбники скинули авіабомбу на ангари із зерном на територію одного з сільськогосподарських підприємств у Вовчанську на Харківщині. Про це у неділю, 14 січня, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області, Сергій Болвінов, у своєму Facebook.

📢«Знищений врожай та зруйновані приміщення. Росіяни продовжують гатити по цивільних об'єктах. У Вовчанську атакували з неба ангари з зерном. Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців там не було. На щастя, обійшлося без жертв. Дві керовані авіабомби зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна», - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група та вибухотехніки працювали на місці події. За фактом чергового порушення законів та звичаїв війни розпочато кримінальне провадження.

📅Також нагадаємо, 28 грудня минулого року російські окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району на Харківщині. Попередньо вказувалось, що ворожа атака була здійснена з РСЗВ. Від отриманих травм 66-річна жінка померла в лікарні. Іншій 63-річній місцевій жительці було надано медичну допомогу на місці. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль.

📅 Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня, у Херсонській області під повторний обстріл з боку російських окупантів потрапили четверо рятувальників. У всіх було діагностовано контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від подальшої госпіталізації.