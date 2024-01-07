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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
15 січня 2024, 16:11

Румунські аграрії заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною

Фермери з Румунії прийняли рішення повторно заблокувати рух вантажних автомобілів через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" на кордоні з Україною, повідомила Державна прикордонна служба України в понеділок, 15 січня.

📢«У районі пункту пропуску "Сірет", що знаходиться навпроти українського пункту "Порубне", фермери почали блокувати вантажний транспорт приблизно о 12:00. Також почалося блокування румунського пункту пропуску "Вікову-де-Сус", який розташований навпроти українського пункту "Красноїльськ"», - йдеться у повідомленні.

При цьому прикордонники наголосили, що інші види транспорту та пішоходи оформлюються в обох пунктах пропуску згідно з установленими правилами при в'їзді та виїзді з України.

Раніше, 14 січня, надійшло повідомлення про відновлення блокування руху вантажівок румунськими фермерами та аграріями в напрямку пункту пропуску "Сірет".

📅Нагадаємо, що з 6 листопада польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок у районі трьох головних пунктів пропуску на кордон з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська» та «Дорогуськ – Ягодин». Протестувальники вимагали зниження тарифів на страхування, цін на паливо та добрива, а також захисту з метою запобігання банкрутству медичних та сільськогосподарських компаній.

Джерело: "ДПСУ | Держприкордонслужба"
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