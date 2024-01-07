З тимчасово окупованих територій було вивезено росіянами 4,8 млн тонн зерна – ЦНС

16 січня 2024, 16:40

Минулого року російські загарбники, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України, здійснили збір та вивезення 4,8 мільйона тонн українського зерна. Інформацію про це представлено Центром національного спротиву у вівторок, 16 січня

У повідомленні наголошується, що на тимчасово окупованих територіях російські окупанти впровадили схему, в рамках якої всі аграрії повинні передавати зерно окупантам за фіксованою ціною, значно нижчою від ринкової. Після цього призначені «гауляйтери» перепродають цей товар, забираючи різницю.

📢«Ця різниця і стає своєрідною платою кремля за їхню "вірність"!», - відзначає ЦНС.

Раніше було повідомлено, що російські окупанти продовжують вчиняти грабежі серед аграріїв та вивозити українське зерно із тимчасової окупації.

📅Нагадаємо, що експорт цих сільськогосподарських продуктів також відбувається через Феодосійський порт, а саме на суднах, які плавають під іноземними прапорами.