Припинено грошові перекази з росії до Туреччини –ЗМІ

16 січня 2024, 20:31

У січні припинився переказ грошей з росії до Туреччини, що вплинуло на експорт турецької продукції до російського ринку, призвівши до серйозних збоїв в цьому процесі. Про це повідомляє турецьке видання Ekonomim.

📢«Після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена експортери не могли отримувати платежі з росії в турецьких лірах і російських рублях, деякі банки відправляли перекази назад, деякі банки почали відхиляти транзакції, які вони раніше приймали, заявивши, що це “заборонені товари”», - повідомляє видання з посиланням на власні джерела.

Експортери в автомобільному секторі відзначили, що з початку року виникли труднощі з отриманням переказів, а виробники взуття, які співпрацюють з російською компанією, що являється найбільшим покупцем турецької продукції, також не отримували жодних платежів цього місяця. Подібні труднощі виникли у галузях хімічної промисловості, виробників текстилю, судновласників та в інших сферах.

📢«Нещодавні проблеми з переказом грошей пов’язані з розширенням останнього списку санкцій ЄС, зокрема, якщо навіть компанія-експортер у Туреччині продає товари, які не підпадають під санкції, покупець може бути включений до санкційного списку, або на балансі турецьких банків чи російських банків відбуваються операції в рублях», - цитує видання не назване джерело в міністерстві торгівлі Туреччини.

📅Нагадаємо, що за поширеною в ЗМІ інформацією торгівля між Китаєм та росією за минулий рік сягнула рекордних 240 млрд доларів США.