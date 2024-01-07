Виробники далекобійних ракет Taurus готові швидко розгорнути їхнє виробництво

21 січня 2024, 14:11

Керівництво німецької компанії Taurus Systems GmbH повідомило про готовність швидко, у найкоротші терміни, розпочати нове виробництво далекобійних ракет Taurus, які довгий час просить Україна. Про це анонсував голова компанії Йоахім Кнопф у своєму зверненні через Х (колишній Twitter).

📢«Ми можемо в найкоротші терміни просунути вперед як нове виробництво Taurus, так і інтеграцію платформи, а також капітальний ремонт запасів», - зазначив Кнопф.

За його словами, важливою умовою – є наявність замовника.

Невелика кількість наявних ракет стала вагомою причиною, яку німецькі політики з Соціал-демократичної партії Німеччини наводять для відмови передачі ракет Taurus Україні для захисту від постійної російської агресії.

📅Нагадаємо, що на початку листопада минулого року компанія MBDA Deutschland також висловила готовність відновити виробництво далекобійних ракет Taurus якнайшвидше.

Також повідомлялось, що 17 січня німецький парламент відхилив проєкт резолюції щодо постачання Україні цих далекобійних ракет.