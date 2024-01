24 січня 2024, 12:30 Криптобіржа Binance знайшла альтернативу своїй криптокартці - оголошено про партнерство з Trustee Plus У січні 2024 року стало відомо про співпрацю між популярною криптобіржею Binance та українським криптогаманцем Trustee Plus. Це партнерство стане ще одним кроком на шляху до розширення фінансової свободи криптоентузіастів в Центральній та Східній Європі. Відтепер користувачі Binance можуть випустити віртуальну платіжну картку від Trustee Plus. З 15 січня по 25 лютого 2024 року ця можливість надається зі знижкою 50%. Окрім того, відтепер користувачі Trustee Plus можуть поповнювати свій баланс також й з використанням сервісу Binance Pay. В перші три місяці дії цієї послуги вона поповнення буде безкоштовним. Як регіональний керівник Binance у ЦСЄ та Центральній Азії, Кирило Хом’яков підкреслив важливість цієї співпраці в контексті їхньої місії. За його словами, це партнерство стане потужним каталізатором у просуванні мети криптобіржі, яка спрямована на розширення фінансової свободи користувачів в їх рідних країнах та по всьому світу. Можливість поповнювати криптовалютний гаманець Trustee Plus вже доступна в мобільному додатку Binance, жодні додаткові оновлення не потрібні. На сьогодні можна додати кошти в ВТС, ЕТН та USDT. «Коли я кожного дня чую слова подяки від незнайомих людей за те, що ми спростили фінансові відносини в родинах, надали можливість швидко допомагати друзям, переказувати, отримувати та витрачати винагороду за працю й просто ефективно допомагати тим, хто цього зараз потребує — тоді я розумію, що ми дійсно робимо світ трішки кращим», — повідомив Вадим Груша, CEO Trustee Plus. Нагадуємо, що Trustee Plus надає українцям можливість купити ефіріум й щоденно користуватися своїми цифровими активами у повсякденному житті. irtafax.com