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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
26 січня 2024, 17:09

€50 млрд Україні: у ЄС майже дійшли згоди – Шмигаль

Україна розраховує на затвердження Євросоюзом нової чотирирічної програми підтримки на 50 млрд євро з початку лютого. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у п’ятницю, 26 січня.

📢«Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму», – підкреслив Шмигаль.

📊Він також додав, що цього року Україна може очікувати фінансову допомогу від ЄС на приблизному рівні 2023 року.

📢«Для покриття дефіциту українського бюджету нам важливо було б залучити близько 18 млрд євро від Євросоюзу», – уточнив прем’єр-міністр.

Щодо підтримки від США, то Україна сподівається на 11,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги.

📅Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомили про можливість виключення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з голосування у блоці ЄС, якщо він продовжить перешкоджати виділенню пакета допомоги Україні на 50 млрд євро.

📅Також була інформація про те, що Угорщина передумала блокувати 5 млрд євро допомоги з військового фонду ЄС для України.

Джерело: "Прем’єр-міністр України"
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