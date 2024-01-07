Хусити знищили танкер, який перевозив підсанкційну російську нафту – ЗМІ

27 січня 2024, 14:48

Атака єменськими хуситами на танкер Marlin Luanda компанії Trafigura Group, який перевозив російські нафтопродукти для виробництва бензину і пластмас, сталася ввечері 26 січня. Про це повідомило інформагентство Bloomberg.

Підсанкційну російську сировину завантажили на судно в Греції, що свідчить про порушення перевізником санкцій ЄС та США на експорт російських нафтопродуктів.

Танкер Marlin Luanda компанії Trafigura Group був атакований ракетами ввечері 26 січня приблизно за 55 миль на південний схід від міста Аден. На борту судна сталася велика пожежа.

В ЗМІ зауважили, що цей інцидент також може свідчити про те, що США та їхні союзники все ще недостатньо послабили військовий потенціал терористично налаштованих хуситів.

За останніми даними аналітичної агенції Kpler, знищений танкер забрав санкційний вантаж російського походження через так зване «перевантаження з судна на судно» з ділянки акваторії Лаконської затоки на півдні Греції. Дана локація відіграє одну з важливих ролей в обході санкцій та постачанні російської нафти на світовий ринок.

Trafigura, як і інші сировинні трейдери, була одним із найбільших постачальників нафти з росії до повномасштабної війни в Україні. Після запровадження санкцій проти експорту російських енергоносіїв, Trafigura нібито відійшла від співпраці з російськими злочинцями.

Генеральний директор компанії Джеремі Вейр заявив, що Trafigura Group продовжує таки торгувати невеликими обсягами нафтопродуктів з росії, але ця позиція може бути переглянута.

📢«Той факт, що компанія забрала вантаж шляхом перевантаження з судна на судно біля берегів Греції, проливає світло на те, як один із найбільших світових сировинних трейдерів вдається до менш прозорих засобів, продовжуючи сприяти експорту нафтопродуктів з росії, в той час, коли в Україні все ще триває війна», - зазначає видання.

📅Раніше повідомлялось, що в ніч проти 12 січня США та Британія завдали ударів по хуситах через їхні терористичні атаки на судна в Червоному морі.

На це істерично відреагувала росія, яка вимагала провести екстрене засідання Радбезу ООН. Однак наступного дня хусити через знову атакували танкер з російською нафтою.