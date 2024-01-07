ЗМІ: Греція надасть Україні радянське озброєння

28 січня 2024, 13:55

Греція погодилась на пропозицію Держдепартаменту США про можливість передачі або продажу Україні зброї в обмін на допомогу від Вашингтона у розмірі $200 млн. Про це повідомив грецький ресурс Kathimerini у суботу, 27 січня.

Зазначається, що прем'єр-міністр Греції Кіріакіс Міцотакіс вже видав доручення щодо передачі Україні систем та обладнання, яке не використовується грецькою армією.

Також відомо, що раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен направив листа прем'єр-міністру Греції із пропозицією передати або продати зброю Україні на суму $200 млн в обмін на вигідні домовленості з Вашингтоном.

📢«Нас продовжує цікавити оборонний потенціал, який Греція могла б передати чи продати Україні. Якщо ці можливості представляють інтерес для України, і доки уряд США не оцінить їх статус і цінність, ми можемо вивчити можливості можливого додаткового фінансування збройних сил Греції на суму до 200 мільйонів доларів», – цитує видання лист Блінкена.

У листі обговорюється передача Греції двох літаків C-130H, десяти двигунів для літаків P-3 та 60 бойових броньованих машин Bradley через прискорену процедуру EDA. Також розглядається можливість постачання Греції до 40 нових літаків F-35, трьох патрульних кораблів типу Protector та різноманітної автотехніки.

Також, мова може йтись про розгляд запитів щодо постачання чотирьох фрегатів LCS та літаків-заправників KC-135 й нових C-130J.

✔️За деякими даними з відкритих джерел, Греція наразі має у своєму розпорядженні та може надати Україні радянські системи ППО Тор, Оса, С-300, а також певну кількість зенітних установок радянського зразка ЗУ-23-2 та снаряди до всіх перелічених позицій.

Прем'єр-міністр Кіріакіс Міцотакіс висловив задоволення з приводу співпраці, назвавши цей день "важливим" для національної оборони та дипломатії Греції. Він зауважив, що завдяки цій угоді країна буде захищена, а грецькі платники податків не відчують тику по своїм кишеням, оскільки пакет буде переданий безкоштовно з резервів США.