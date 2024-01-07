Російські загарбники руйнують все в сусідній країні. В самих розвалиться само собою

28 січня 2024, 16:21

На росії обвалився весь під'їзд у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Наріманова у Ростові-на-Дону. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв у неділю, 28 січня.

За його словами, будинок, побудований у 1963 році, був визнаний аварійним ще чотири роки тому, і напередодні всі мешканці були евакуйовані, що дозволило уникнути жертв серед російського народонаселення.

У зв'язку зі станом надзвичайної ситуації влада Ростова-на-Дону розпочала ліквідацію наслідків, а мешканців будинку перевели до пункту тимчасового розміщення у місцевій школі. Розселенню підлягають 155 сімей.

🌐Тим часом в мережі з'явилося відео моменту обвалення під'їзду.

📅Нагадаємо, що 14 січня у Ростові відбувся масштабний блекаут, при якому зникли світло, вода та опалення, що створило надзвичайно складні умови для мешканців міста та околиць, оскільки температура повітря опустилася до -20 градусів.