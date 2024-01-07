У ніч на 29 січня 2024 року знищено 8 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

29 січня 2024, 13:20

У ніч на 29 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ – рф., однією ракетою «Іскандер-М» з району Воронезької області — рф. та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

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💥 Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.