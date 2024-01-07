Нікополь знову під російським обстрілом: поранено двох юнаків

29 січня 2024, 14:25

Російські загарбники здійснили черговий обстріл Нікополя у понеділок, 29 січня, що призвело до поранення двох молодих хлопців, один з яких перебуває у важкому стані. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

📢«Росіяни вдарили по Нікополю артилерією. Постраждали двоє молодих хлопців, 19 і 21 рік. Перший лікуватиметься вдома. Другий — важкий. У нього осколкові поранення голови та грудної клітки. Медики надають усю необхідну допомогу», - зазначив він.

📅Нагадаємо, що 23 січня внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на Павлоград у Дніпропетровській області загинув чоловік.

Також варто зазначити, що російська армія вбила останнього мешканця села Степок у Сумській області. Цей 60-річний чоловік був останнім жителем села, оскільки всі інші мешканці були евакуйовані.

* фото архівне.