Сумщина під російським обстрілом: є поранені та загиблі

29 січня 2024, 17:39

Російські окупаційні війська здійснили черговий обстріл Сумської області. Загинули троє людей, повідомляє Суспільне з посиланням на коментар голови Зноб-Новгородської громади Петра Гончарова у понеділок 29 січня.

📢«Двох чоловіків поранило на вулиці, біля пошти. По них росіяни випустили снаряд з міномета. Ймовірно з "градів" обстріляли житловий будинок, де знаходилися чоловік та жінка, вони загинули на місці. Їх тіла знайшли рятувальники, коли гасили пожежу», – розповів він.

Одного з поранених чоловіків було оперативно доставлено каретою швидкої до лікарні у Шостку, але він, на жаль, помер.

Також повідомлялось, що у громаді біло пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки та будівлю хлібозаводу.

📢За оновленою інформацією на 15:45: ймовірно з "градів" обстріляли житловий будинок, де на той момент знаходилися чоловік та жінка. Вони загинули на місці. Їх тіла знайшли рятувальники при гасінні пожежі.

📅Нагадаємо, що напередодні стало відомо про те, що російські агресори вбили останнього жителя села Степок на Сумщині. Снаряд влучив прямо в кімнату, де знаходився 60-річний чоловік.