ЗСУ підтвердили знищення російського винищувача Су-34 на Луганщині

30 січня 2024, 12:54

Протягом останньої доби Збройні сили України повідомили про знищення майже тисячі російських окупантів та їхнього сучасного винищувача. Про це повідомили в Генштабі зранку 30 січня.

📢Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов під час інтерв'ю в ефірі телемарафону «Єдині новини» уточнив, що Збройні сили України знищили російський винищувач Су-34 у Луганській області.

Російський Су-34 - це двомісний винищувач-бомбардувальник, призначений для точних ударів по наземних і повітряних цілях. Він може розвивати швидкість до 1,9 тисячі кілометрів на годину і працювати на висоті до 14,6 кілометра.

📅Нагадаємо, що у минулому місяці також було зафіксовано знищення двох російських повітряних суден — літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 та Іл-22М, які перебували над Азовським морем.

Також у грудні минулого року в небі над Курською областю на росії був збитий Ту-22М3, який виконував ракетний удар по території України.