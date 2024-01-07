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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
31 січня 2024, 12:32

У ніч на 31 січня 2024 року знищено 14 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 31 січня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф, Чауда та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Криму та Воронезької обл. – рф.

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💥 Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

📅Нагадаємо, що речник Повітряних Сил ЗСУ, Юрій Ігнат, розповів про модернізацію росіянами іранських БпЛА типу «Шахед»:

«Вони і раніше удосконалювали ті БПЛА, які отримали від Ірану, і ті, що роблять самі, використовуючи певні композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні. Зараз ми бачимо, що використали карбономатеріал. Карбон є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу, і чорний колір — зрозуміло, чому».

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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