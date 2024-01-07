Конструктор сайтів Weblium оприлюднив статистику, яка свідчить про зростання кількості бізнесів в Україні

31 січня 2024, 12:34

Український бізнес активно розвивається навіть у складний період військового конфлікту та економічних труднощів. Згідно з дослідженням компанії Weblium , протягом 2023 року кількість активних бізнесів у країні зросла на вражаючі 61%. Це високе зростання виявилося особливо помітним у сегменті інтернет-магазинів, де показник склав вражаючі 66,5% порівняно з попереднім роком.

Дослідження проведено на основі аналізу клієнтської бази конструктора сайтів Weblium з урахуванням основних категорій, таких як інтернет-магазини, освіта, портфоліо, реклама та маркетинг, спорт, індустрія краси, кафе та ресторани, сфера здоров'я, юридичні послуги та багато інших.

Зауважується, що кожна з досліджених категорій відзначилася зростанням, і найбільше це стосується інтернет-магазинів , юридичних та фінансових послуг, а також логістичних компаній. За словами СОО Weblium Даніелли Шихабутдінової, найбільше вражає факт, що кількість бізнесів, які мають сайт на Weblium, зросла майже в 2,5 рази порівняно з останнім довоєнним роком перед початком повномасштабного вторгнення, що свідчить про високий рівень активності українського бізнесу навіть в умовах невизначеності та військових подій.

Разом з цим, в компанії відзначають, що їх конструктор сайтів стає важливим інструментом для бізнесу, особливо в умовах скорочення витрат на розробку та просування сайтів. За словами СМО Weblium Богдана Тимошенко, їх конструктор дозволяє швидко та ефективно створювати функціональні та зручні сайти, що є важливим в умовах сучасного стану українського бізнесу.

Нещодавно команда Weblium впровадила велику кількість технічних оновлень, які роблять їхній конструктор ще більш привабливим для бізнесу. Це дозволяє компанії позитивно дивитись в майбутнє та очікувати нові можливості у 2024 році.