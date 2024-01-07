Харків під черговим нічним ударом російських БпЛА типу «Шахед»

31 січня 2024, 13:31

Внаслідок вечірнього чергового удару російських безпілотників по Харкову пошкодження отримали житлові багатоповерхівки, приватний будинок, магазин та три автомобілі. Про це у ніч проти середи, 31 січня, повідомила міська влада.

📢«У Слобідському районі у двох багатоповерхівках вибиті шибки — зранку почнемо закривати вікна усіх постраждалих квартир. Є поневічені авто, але головне, що немає загиблих. Постраждали троє людей — всі у легкій формі. Маємо черговий приклад того, що російський агресор бʼє по житловим кварталам, туди, де немає жодної військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді», - написав мер Харкова Ігор Терехов.

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив про пошкодження у Салтівському районі.

📢«Є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині. Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура», – підкреслив Синєгубов.

За оновленою інформацією від голови Харківської ОДА:

📢«Близько 22:45 ворог «шахедами» завдав ударів по цивільним об’єктам у Слобідського та Салтівського районів Харкова. Окупанти випустили 6 ворожих БПЛА, зафіксовані 4 влучання. Четверо цивільних громадян постраждали — три чоловіка та одна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин»