У Криму ліквідовано російського генерала – соцмережі

02 лютого 2024, 13:27

Результатом удару українських військових по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Севастополі стала ліквідація російського генерал-лейтенанта Олександра Татаренка. Цю інформацію оприлюднив Telegram-канал "Кримський вітер" у п’ятницю, 2 лютого.

📢«Як повідомляють російські пабліки, ліквідовано 10 російських військовослужбовців, у тому числі командир авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що дві ракети спрямувалися на командний пункт 38 винищувального авіаційного полку, а третя атакувала пункт зв'язку аеродрому.

Зазначається, що Збройні Сили України запустили крилаті ракети несподіваними для росіян маршрутами, більшість з яких пролетіли над водною поверхнею Чорного моря.

📅Нагадаємо, що 31 січня в тимчасово окупованому Криму сталися потужні вибухи. Місцеві Telegram-канали опублікували фото та відео слідів від ракет у небі. Також спалахнула пожежа в районі аеродрому Бельбек під Севастополем. Міністерство оборони на росії повідомило, що Крим, нібито, намагалися атакувати Крим десятками ракет.

Пізніше командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук висловив подяку усім, хто брав участь в ударах по окупованому аеродрому Бельбек. Речниця Збройних Сил півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що п'ять ракет успішно вразили цілі в Криму.