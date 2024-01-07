Чотирьох дітей із тимчасово окупованих територій повернули до України

02 лютого 2024, 14:44

Українська команда "Save Ukraine" 2 лютого знову здійснила вдалий операційний виїзд, повернувши додатково чотирьох дітей із тимчасово окупованих територій, як повідомив колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

📢"Ще 4 дітей з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей повернула сьогодні наша команда Save Ukraine. Дітям від 0 до 16 років. Усі вони зараз у безпеці в одному з наших центрів", – зазначив він.

Ця місія доповнює загальний успіх, коли від початку російської агресії було повернуто 500 українських дітей, які були депортовані до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів на росії.

📅Нещодавно, 25 січня, Україна успішно повернула двох підлітків, яких росія незаконно вивезла до Краснодарського краю після звільнення правобережжя. Хлопець та дівчина, 16 та 17 років, вже знову возз'єдналися зі своїми сім'ями.

📅У грудні минулого року команда "Save Ukraine" також відзначилася, повернувши трьох дітей із тимчасово окупованих Росією територій, серед яких були восьмирічний Єлисей та два 18-річних брати-сироти, Андрій та Михайло, що виховувалися в прийомній сім'ї на окупованій території.