Росіяни вкотре за день б’ють по Херсону авіабомбами – ОВА

02 лютого 2024, 17:03

Російські окупанти здійснили чергову авіаційну атаку на місто Херсон. Жінка у віці 73 років, яка перебувала на подвір'ї під час обстрілу, отримала поранення. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації поділився цією інформацією у своєму Telegram-каналі в п’ятницю, 2 лютого.

📢«Постраждала з контузією та уламковим пораненням була доставлена в лікарню. Унаслідок бомбового удару зазнали пошкоджень багатоповерхові та приватні будинки в центрі міста», - заявив він.

Роман Мрочко, начальник Херсонської міської військової адміністрації, також опублікував фотографії з місця події.

📢«В результаті останнього обстрілу 62-річна жінка отримала контузію, вибухову та черепно-мозкову травму. Бригада швидкої допомоги надала їй першу допомогу на місці», - додали у Херсонській обласній військовій адміністрації в п'ятницю ввечері.