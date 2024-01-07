Росіяни живцем спалили цивільних харків’ян, жахливі наслідки нічної атаки російських БпЛА на місто

10 лютого 2024, 14:55

На місці знищених будинків працюють слідчо-оперативні групи. Криміналісти вилучають рештки загиблих, відбирають зразки ДНК.

🕚 На 11:00 годину підтверджена загибель семи громадян, у тому числі трьох дітей.

В одній згорілій оселі поліція задокументувала п’ять трупів. Живцем згоріли двоє молодих батьків і троє дітей. В іншому будинку згоріли паралізований чоловік і його дружина.

За даними слідства, після влучання трьох БПЛА в нафтобазу стався витік палива, внаслідок цього вулиця перетворилася на пекло. Паливо змішалося зі снігом і зайнялося, вогонь перекинувся на будинки. Вщент знищено півтора десятка житлових будинків.

📢«Місце події це не лише одна вулиця, а фактично невеликий мікрорайон. Багато зруйнованих приватних будинків. Є пошкодження промислових об'єктів, складів. Остаточна кількість потерпілих та поранених буде встановлена згодом. Наразі поліція оглядає місце злочину, фіксує всіх постраждалих, відбирає зразки ДНК», – сказав начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

📢«Ми знайшли всі сім тіл. Родина згоріла живцем», – Сергій Болвінов

Начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов розповів про деталі вбивства путіним цілої сім’ї в Харкові, які вдалось дізнатися.

📢«Старшому хлопчику Льоші було сім років, середньому Михайлу — чотири роки, найменший — Павло, йому було десять місяців. Під час тривог батьки з дітьми ховалися у підвалі». [Внаслідок удару безпілотника] всі семеро опинилися у вогняній пастці», – додав начальник слідчого управління Харківщини.

📢«Попередньо встановили, що старший та молодший хлопчики були біля мами. А середній Михайло завжди бігав за татом. Чоловік ймовірно, знепритомнів першим, а малий — забився в куток, сам в кухні. Там ми його і знайшли».

📢«Матір з двома іншими синами намагалася врятуватися у ванній, тримала дітей в обіймах».

Також Нацполіція оприлюднила відео перших хвилин після удару російських дронів по Харкову.