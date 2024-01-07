Наслідки чергової атаки російських дронів на Одещину

10 лютого 2024, 17:22

У ніч на суботу в Одеській області сталися три атаки російських агресорів за допомогою ударних безпілотників. Про чотирьох постраждалих людей було повідомлено місцевою ОВА у суботу, 10 лютого.

У першій хвилі атак "шахеди" були спрямовані на Одесу, однак всі дев’ять дронів були знищені за допомогою систем протиповітряної оборони. Проте, уламками одного зі збитих безпілотників було пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, а один з працівників підприємства отримав осколкове поранення. Чоловіка було оперативно госпіталізовано.

Друга і третя хвилі атак були спрямовані на припортову інфраструктуру Подунав’я, де силами ППО було знищено 12 дронів. У результаті постраждали троє людей – співробітників припортових підприємств, які отримали осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Всі постраждалі були госпіталізовані та отримують всю необхідну медичну допомогу.

Крім того, російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїла, де були пошкоджені промислові та сервісні об’єкти, технічні приміщення, дорожнє покриття, вантажні та легкові автомобілі, а також було пошкоджено декілька житлових будинків.

У п'ятницю ввечері російські агресори також атакували Південь та Схід України за допомогою безпілотників. На Харківщині було зафіксовано два руйнівні влучання.

Також повідомлено, що на території Ізмаїльського району, під час російської атаки, падінням уламків збитого БпЛА спричинено пожежу приватного будинку та гаражу.

📅Нагадаємо, у п'ятницю ввечері російські загарбники здійснили чергову атаку на Південь та Схід України за допомогою ударних БпЛА. На Харківщині повідомили про два влучання.

🔥Пізніше стало відомо, що у Харкові було атаковано АЗС. Від розливу палаючого пального сталася масштабна пожежа, яка швидко охопила 3700 квадратних метрів. За останніми даними, загинуло сім людей, серед яких троє дітей.

🛫Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення 23 російських БпЛА типу "Шахед" з 31, які запустив ворог по території України за останню добу.