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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
11 лютого 2024, 13:05

У ніч на 11 лютого 2024 року знищено 40 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

У ніч на 11 лютого 2024 року окупанти завдали удару 45-ма ударними БпЛА типу ⚠️ “Shahed-136/131” з районів Балаклава та мис Чауда – Крим.

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💥 До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи знищено 40 «шахедів» противника у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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