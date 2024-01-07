У ніч на 11 лютого 2024 року знищено 40 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

У ніч на 11 лютого 2024 року окупанти завдали удару 45-ма ударними БпЛА типу ⚠️ “Shahed-136/131” з районів Балаклава та мис Чауда – Крим.
💥 До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
В результаті бойової роботи знищено 40 «шахедів» противника у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.