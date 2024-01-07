Двоє працівників Старобільського СІЗО підозрюються у держзраді, ще чотирьох правоохоронців судитимуть

11 лютого 2024, 13:42

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом працівникам державної установи «Старобільський слідчий ізолятор» у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, навесні 2022 року правоохоронці зрадили присязі та перейшли на бік ворога.

Вони добровільно погодилися на пропозицію окупаційної влади рф вступити до так званого «Старобільського слідчого ізолятора увп мвс лнр».

Підозрювані пройшли співбесіду та присягнули на вірність агресору. Отримали вогнепальну зброю для несення «служби» та почали виконувати злочинні накази ворога. Здійснюють регулярне патрулювання прилеглої території закладу та проводять огляди осіб.

Також скеровано до суду обвинувальні акти стосовно ще чотирьох фігурантів.

Серед обвинувачених ‒ двоє працівників Старобільського СІЗО, поліцейський та інспектор-вибухотехнік.

Наразі вирішується питання щодо оголошення осіб у розшук.

Зазначимо, що незаконно створений «слідчий ізолятор» базується у захоплених армією рф адміністративних приміщеннях українського СІЗО, які з березня 2022 року під контролем окупантів.

Спеціальне досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – співробітники управління внутрішньої безпеки у Луганській області ДВБ НПУ та УСР в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.