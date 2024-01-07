На Дніпропетровщині від падіння уламків російського БпЛА постраждала людина

11 лютого 2024, 14:05

Уночі над Дніпровським районом Дніпропетровської області сили протиповітряної оборони здійснили успішну операцію, збивши два ворожих безпілотники. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram в неділю, 11 лютого.

📢«Внаслідок падіння уламків сталася пожежа. 39-річний чоловік зазнав не критичних поранень. Йому призначене домашнє лікування», - зазначив він.

Лукашук також додав, що протягом ночі було зафіксовано три російські обстріли Нікопольського району з артилерії, а також випущено ворогом близько десятка снарядів.

📢«Били по Мирівській та Марганецькій громадам. В останній пошкоджені два приватних будинки, газопровід і паркани. На щастя, обійшлося без постраждалих», - зазначив чиновник.

📅Нагадаємо, що вночі війська російських загарбників здійснили чергову повітряну атаку на Україну. Протиповітряна оборона збила усі дрони, які прямували на Київ. Загалом сили протиповітряної оборони вночі збили 40 російських "шахедів" з 45.