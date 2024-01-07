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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
11 лютого 2024, 14:05

На Дніпропетровщині від падіння уламків російського БпЛА постраждала людина

Уночі над Дніпровським районом Дніпропетровської області сили протиповітряної оборони здійснили успішну операцію, збивши два ворожих безпілотники. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram в неділю, 11 лютого.

📢«Внаслідок падіння уламків сталася пожежа. 39-річний чоловік зазнав не критичних поранень. Йому призначене домашнє лікування», - зазначив він.

Лукашук також додав, що протягом ночі було зафіксовано три російські обстріли Нікопольського району з артилерії, а також випущено ворогом близько десятка снарядів.

📢«Били по Мирівській та Марганецькій громадам. В останній пошкоджені два приватних будинки, газопровід і паркани. На щастя, обійшлося без постраждалих», - зазначив чиновник.

📅Нагадаємо, що вночі війська російських загарбників здійснили чергову повітряну атаку на Україну. Протиповітряна оборона збила усі дрони, які прямували на Київ. Загалом сили протиповітряної оборони вночі збили 40 російських "шахедів" з 45.

Джерело: "Дніпропетровська обласна рада"
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