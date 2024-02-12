Ситуація щодо російського вторгнення на 12.02.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 12.02.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 395990 (+790) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6416 (+10) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11977 (+21) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 9481 (+6) од;
- РСЗВ / MLRS – 981 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 666 (+0) од;
- літаків / aircraft – 332 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7302 (+45);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1882 (+1);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 24 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12599 (+7) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1514 (+1).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!