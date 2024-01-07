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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
12 лютого 2024, 11:31

У ніч на 12 лютого 2024 року знищено 14 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та 1 керовану авіаційну ракету Х-59

У ніч на 12 лютого 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф, керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської обл.).

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💥 До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 14 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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