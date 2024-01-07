У ніч на 12 лютого 2024 року знищено 14 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та 1 керовану авіаційну ракету Х-59

У ніч на 12 лютого 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф, керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської обл.).
💥 До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті бойової роботи знищено 14 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.