Польські фермери посилили блокаду на кордоні з Україною

12 лютого 2024, 13:05

Повідомляється, що польські фермери розпочали акції протесту біля пунктів пропуску Зосін та Долгобичув, а також знову заблокували рух вантажівок в ПП Медика – Шегині. Про це повідомила Державна прикордонна служба України у понеділок, 12 лютого.

📢«Сьогодні о 10:10 розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску Зосін. Протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Зазначається, що біля ПП Долгобичув учасники акції протесту пообіцяли пропускати по дві вантажівки на годину в обидва напрямки.

Стосовно напрямку пунктів пропуску Медика – Шегині, протестувальники планують пропускати по одній вантажівці на годину. Легковий транспорт і автобуси пропускатимуть у звичайному режимі.

📅Нагадаємо, що 9 лютого польські фермери почали новий масштабний страйк, який триватиме до 10 березня. Спочатку на кордоні з Україною блокувалися три пункти пропуску, але блокада в ПП Медика – Шегині мала перерву.