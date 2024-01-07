На російських мінах підірвались двоє мешканців села на Херсонщині

12 лютого 2024, 19:56

У селі Біляївка Херсонської області на російській міні підірвалися двоє чоловіків. На щастя, обидва вижили, але отримали серйозні поранення. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА у понеділок, 12 лютого.

За інформацією, один з чоловіків, 58-ми років, отримав поранення, коли збирав дрова в лісосмузі там й виявив вибухівку, яку залишили російські військові. Детонація ворожої міни призвела до вибухової травми та часткової ампутації ноги у чоловіка.

Також до лікарні був доставлений і другий чоловік, 62-річний місцевий мешканець, який теж постраждав від вибуху на ворожій міні у лісосмузі того ж села. У другого потерпілого також було діагностовано мінно-вибухові травми та травматична ампутація пальців стопи. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

📢«Нагадуємо, що більшість правобережжя Херсонщини потенційно заміновано. Безпечно пересуватися й відвідувати лише ті території, де працювали сапери! Бережіть себе та неухильно дотримуйтеся правил мінної безпеки», - йдеться в повідомленні ОВА.