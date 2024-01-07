На Донеччині загинув чоловік під час спроби розібрати снаряд, іншого поранено

12 лютого 2024, 20:06

Сьогодні, 12 лютого, пресслужба ДСНС повідомила про трагічний випадок на Донеччині, де внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета загинув один чоловік, а ще один був поранений.

Інцидент стався біля села Молочарка в Краматорському районі. За попередніми даними, чоловіки намагалися розібрати артилерійський снаряд. Один з чоловіків, народжений у 1993 році, загинув на місці, а іншого госпіталізували з отриманими пораненнями.

Пресслужба ДСНС нагадує громадянам про важливість дотримання безпеки в разі виявлення боєприпасів.

📢«Памʼятайте: якщо ви натрапили на боєприпас не намагайтеся його розібрати чи переміщати! Негайно поверніться тим самим шляхом назад і викличте рятувальників за номером 101!» - йдеться в повідомленні ДСНС.