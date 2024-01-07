У ніч на 13 лютого 2024 року знищено 16 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

13 лютого 2024, 13:26

У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з районів Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – Крим.

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💥 До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України

В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

📅Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли про те, що силами ППО збито перший ударний дрон "Shahed-238" з китайським реактивним двигуном.

Про це повідомив військовий експерт в області зв'язку Сергій Флеш у своєму Telegram.

📢«Долетів до середини країни. Ішов зі швидкістю понад 500 км/год. Не думав, що вони так швидко з'являться в нас. Нещодавно його Іран вперше показав на виставці», - додав він.