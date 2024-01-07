13 лютого 2024, 14:48

Філіп «не в ту дверь» кіркоров приїхав до окупованої Горлівки Донецької області. Цю інформацію 13 лютого розповіли російські телеграм-канали «Mash», «RT» та «Обережно, новини».

Російський «певец» виступив у міській лікарні №2, що є окупованою українською землею, заявив, що не планує покидати росію.

📢«Виїжджати нікуди не збираюся, я живу тут. Жив і житиму. У мене тут дім, у мене тут діти, у мене Бедрос – тато», - зазначив «певец».

«Не в ту дверь» кіркоров доставив «гуманітарну допомогу» та подарунки пораненим російським загарбникам, а також приніс комп'ютери, принтери, кондиціонери та іншу техніку для місцевого дитячого центру. Крім того, він обіцяв оплатити протези трьом російським окупантам.

📅Нагадаємо, що філіп кіркоров став учасником вечірки відомого блогера та ведучої насти івлєєвої. Вона відбулась у грудні 2023 року на росії в московському клубі «Мутабор», після чого на всіх учасників накинулись Z-активісти.

Всі учасники заходу також стали об'єктом правових переслідувань через «пропаганду ЛГБТ». Внаслідок цього концерти артистів, присутніх на вечірці, були скасовані на росії.

Сцени за участю кіркорова викинули з новорічного фільму «Іван Васильович змінює все» та з програми «Різдвяні вечори із григорієм лепсом».

📌Раніше, у квітні 2022 року, українська співачка Оля Полякова зізналася, що соромиться за дружбу з філіпом «не в ту дверь» кіркоровим. Також в травні 2022 року Латвія заборонила в'їзд артисту через його підтримку агресивної політики росії.