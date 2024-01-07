ТЕС зазнала критичних ушкоджень після російської атаки на Дніпропетровщині – ДТЕК

13 лютого 2024, 16:30

Теплова електростанція компанії ДТЕК у Дніпропетровській області отримала критичні пошкодження внаслідок атаки рашистів, яка сталася ввечері 12 лютого. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час ефіру національного телемарафону.

За словами Сахарука, у станцію відбулось кілька влучень ворожих дронів.

📢«Дуже багато дронів влучили, на жаль, в станцію. Пошкоджене критичне й великогабаритне обладнання, що дуже важливе для роботи станції. ТЕС зараз не працює, йде аналіз пошкоджень», - пояснив він, додавши, що для швидкої заміни обладнання потрібно часу, тому процес відновлення може затягнутися.

Попри це, виконавчий директор зазначив, що енергопостачання в області наразі не припинено.

📢«Зараз ми намагаємося разом з Укренерго максимально забезпечити перерозподіл електроенергії між усіма споживачами без будь-яких відключень», - підкреслив він.

Сахарук також зауважив, що протягом останніх двох тижнів було зафіксовано три атаки російських військ на теплоелектростанції ДТЕК, а загалом з початку зими було зафіксовано 40 атак на енергооб'єкти компанії.

📢«Було вже 40 атак. Страждають перш за все великі об’єкти - це теплоелектростанції в Донецькій області та дві в Дніпропетровській. Це акцентовані й таргетовані атаки наших станцій, щоб вони не могли видавати електроенергію в мережу», - сказав Сахарук.

📅Нагадаємо, що ввечері 12 лютого російські війська атакували місто Дніпро ударними безпілотними літальними апаратами, завдаючи руйнівних ударів по цивільній інфраструктурі.