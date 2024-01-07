Сили ППО збили російську ракету біля Одеси, пошкоджено будинки

13 лютого 2024, 17:26

Силами протиповітряної оборони була знищена керована авіаційна ракета, яку російські загарбники спрямували у бік Одеси. Це стало відомо з повідомлення Сил оборони півдня України у вівторок, 13 лютого.

📢«Ворог спрямував по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 із літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря», - повідомили військові.

Під час підльоту з моря до міста ракету було збито силами ППО. Уламки ракети пошкодили недобудову та скло кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні.

📢«З метою забезпечення безпеки місцевих жителів на місці падіння уламків працюють вибухотехніки. Постраждалих не зафіксовано», - додали військові.

📅Повідомлялось, що у ніч на 13 лютого зафіксовано атаку російських дронів у Дніпрі та області, внаслідок чого були пошкоджені енергетичні та інфраструктурні об'єкти. Загалом, ворог випустив 23 ударних БпЛА типу "шахед", з яких українські сили ППО збили 16