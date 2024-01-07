Знищено ще один російський воєнний корабель ВДК «Цезар Куніков»

14 лютого 2024, 11:55

За інформацією, що надійшла від Генерального штабу Збройних Сил України, сили спільних операцій ЗСУ та підрозділів Головного управління розвідки України знищили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Ця подія відбулась в ніч та ранок середи, 14 лютого.

Повідомляється, що в момент атаки російський корабель перебував у територіальних водах, що належать Україні, неподалік від Алупки, яка поки що, тимчасово, перебуває під окупацією.

У місцевих соцмережах повідомлялось, що зранку 14 лютого біля узбережжя тимчасово окупованого Криму були чутні вибухи, а також було помічено дим у морі. Очевидці повідомили, що причиною цих вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів.

Пізніше, засоби масової інформації заявили, що російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув у Чорному морі внаслідок ударів морських дронів Головного управління розвідки.

📅Нагадаємо, що на момент початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Чорноморський флот російської федерації налічував приблизно 80 бойових одиниць. На початок лютого 2024 року 25 одиниць було знищено, а ще 15 серйозно пошкоджено.