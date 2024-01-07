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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
14 лютого 2024, 11:55

Знищено ще один російський воєнний корабель ВДК «Цезар Куніков»

За інформацією, що надійшла від Генерального штабу Збройних Сил України, сили спільних операцій ЗСУ та підрозділів Головного управління розвідки України знищили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Ця подія відбулась в ніч та ранок середи, 14 лютого.

Повідомляється, що в момент атаки російський корабель перебував у територіальних водах, що належать Україні, неподалік від Алупки, яка поки що, тимчасово, перебуває під окупацією.

У місцевих соцмережах повідомлялось, що зранку 14 лютого біля узбережжя тимчасово окупованого Криму були чутні вибухи, а також було помічено дим у морі. Очевидці повідомили, що причиною цих вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів.

Пізніше, засоби масової інформації заявили, що російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув у Чорному морі внаслідок ударів морських дронів Головного управління розвідки.

📅Нагадаємо, що на момент початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Чорноморський флот російської федерації налічував приблизно 80 бойових одиниць. На початок лютого 2024 року 25 одиниць було знищено, а ще 15 серйозно пошкоджено.

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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