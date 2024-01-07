Повідомлено про підозру окупаційному «директору інституту» та трьом громадянам за участь в організації псевдореферендуму на Луганщині

14 лютого 2024, 12:06

Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо низки організаторів псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Луганської області. Серед фігурантів – так званий «директор института гражданской защиты ЛНУ имени Даля».

Правопорушник очолює освітню структуру, яка здійснює фахову підготовку особового складу для окупаційного «мчс» та «збройних сил», зокрема, у сфері БПЛА. Він веде активну медійну діяльність, взаємодіє з представниками окупаційної адміністрації та силових структур рф.

Задокументовано, що у вересні 2022 р. він добровільно обійняв посаду голови «участковой избирательной комиссии № 212 в городе Луганске», розміщеної на території вишу, та взяв участь в організації фейкового «волевиявлення».

Правопорушник займався складанням списків виборців, ідентифікацією осіб, що прийшли на виборчу дільницю, видачею бюлетенів та їх підрахунком, підготовкою протоколів голосування тощо.

Також СБУ задокументувала протиправні дії двох мешканок Старобільського району, які увійшли до складу «территориальной избирательной комиссии» у селі Риб’янцево Новопсковської територіальної громади, а також мешканки Сорокиного, яка очолила так зв. «участковую избирательную комиссию №1108 в г. Краснодоне».

Зловмисникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Триває досудове розслідування, яке проводить слідчий підрозділ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Організаторам псевдореферендуму загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.