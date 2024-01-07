Відео знищення російського корабля «Цезар Куніков» показали в ГУР

14 лютого 2024, 12:26

Російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» був знищений ударними морськими дронами Magura V5 поблизу берегів тимчасово окупованого Криму неподалік від Алупки. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України у середу, 14 лютого.

📢"Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. У підсумку Цезар Куніков отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому", – йдеться в офіційному повідомленні.

💪Зазначається, що операцію знищення успішно провели спецпризначенці Групи 13 ГУР Міноборони України.

Представники ГУР підкреслили, що «Цезар Куніков» проєкту 775 був одним із найсучасніших кораблів російського флоту, призначений для перевезення військових великими групами та вміщував 87 членів екіпажу. Він використовувався росією під час різних воєнних конфліктів, включаючи війни проти Грузії, Сирії та України.

📢«Пошуково-рятувальна операція ворогів не була успішною», – підкреслили у ГУР, розмістивши відео атаки дронів на російський корабель.

📅Нагадаємо, що сьогодні біля берегів Криму було чутно вибухи та помітно великий стовп чорного диму в морі. За словами свідків, причиною цих вибухів стала пожежа на одному з кораблів російської федерації.

📌ЗМІ також повідомили, що в результаті ударів дронів ГУР затонув великий десантний корабель «Цезар Куніков». Пізніше інформацію про знищення російського корабля підтвердив Генеральний штаб Збройних Сил України.