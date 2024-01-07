Селидове на Донеччині: подробиці російського ракетного удару, фото, відео

14 лютого 2024, 13:43

У Селидовому, що розташований у Донецькій області, російські війська вдарили ракетами, що призвело до загибелі трьох людей – дитини разом з матір'ю і вагітної жінки. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у середу, 14 лютого.

📢«Прямим влучанням зруйновано п’ятиповерховий будинок та корпус лікарні. Окупанти вбили трьох пацієнтів: 8-річного хлопчика, його маму та вагітну 38-річну жінку, яка перебувала на збереженні. Шестеро людей поранено, серед них — немовля, якому завтра має виповнитися шість місяців», - йдеться в повідомленні.

❗Також повідомляється, що серед поранених, окрім немовляти, є кілька дітей: 7-річний хлопчик і дві дівчинки 12 та 16 років.

Поліцейські, рятувальники та медичний персонал протягом всієї ночі надавали допомогу пораненим, перевозили їх до медичних установ та евакуювали людей зі зруйнованої лікарні.

📢«Багато з врятованих пацієнтів знаходяться у важкому стані», – додають у поліції.

📅Нагадаємо, що російські війська двічі вночі атакували Селидове в Донецькій області.