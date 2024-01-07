ЧЄ з боротьби: українець відмовився від спільного фото з російським спортсменом

14 лютого 2024, 13:59

Український борець Олександр Грушин відмовився від спільного фото з російським спортсменом Анваром Аллах’яровим, який має російський паспорт, під час нагородження на Чемпіонаті Європи з боротьби у Бухаресті.

Він протистояв ідейним символам "братерства" і "єдиного народу". Грушин пройшов до фіналу у своїй ваговій категорії до 63 кг, але поступився азербайджанцю Мураду Маммадову, в той час, як Аллах’яров здобув бронзу. Іншим бронзовим призером став болгарин Едмонд Назарян.

📢Нагадаємо, що раніше НОК України повідомляв: «🥈🤼Маємо першу медаль на чемпіонаті Європи з боротьби, що проходить у румунському Бухаресті🏆. Срібним призером у ваговій категорії до 63 кг став представник греко-римського стилю Олександр Грушин».

На шляху до нагороди 25-річний уродженець Волновахи переміг трьох суперників, зокрема у півфіналі чинного чемпіона Європи у вазі до 60 кг Едмонда Армена Назаряна з Болгарії (9:5). Після чого у головній сутичці в рівній боротьбі все ж поступився срібному призеру останньої світової першості азербайджанцю Мураду Маммадову (1:2).

Відзначимо, що для Грушина це друга в кар'єрі медаль чемпіонату Європи після бронзи у Будапешті-2022.