Разом з кораблем «Цезар Куніков» могли бути знищені майже 90 російських моряків

14 лютого 2024, 14:23

Наразі, Військово-морські сили ЗСУ не можуть точно визначити кількість особового складу на борту великого десантного корабля «Цезар Куніков» Чорноморського флоту вмс рф. Однак, згідно з висловлюванням речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, очікується, що вона буде значною.

Зі слів представника ВМС, хоча на даний час інформації щодо точної кількості російських моряків, що перебували на борту знищеного корабля, поки немає, але можна бути впевненими, що «якщо він був у морі – значить, екіпаж був на борту».

📢«Маємо лише інформацію, що пошукова операція (окупантів - ред.) успіхом не завершилася... Скоріше за все, відповідно до штатної чисельності, це майже 90 моряків. Тому, в принципі, втрати серед особового складу мають бути суттєвими, але поки що кількість ми підтвердити не готові», – додав речник ВМС.

Щодо знищення корабля, Плетенчук відзначив, що поки що залишається ще п'ять великих десантних кораблів Чорноморського флоту рф в активній службі біля тимчасово окупованого Криму.

✔️Нагадаємо, що ЗСУ остаточно знищили чотири бойових десантних кораблі російських загарбників – "Саратов", "Новочеркаськ", "Мінськ" і вже "Цезар Куніков".

В коментарі до цієї події Плетенчук зауважив, що це сталося у день смерті радянського офіцера Цезаря Кунікова, на честь якого названий знищений корабель.

📢«Може, це лиха вдача, не кожному Цезарю вдається два рази померти в один день», – висловив своє зауваження речник ВМС ЗСУ.

Як раніше повідомлялось, сьогодні спецпризначенці ГУР МО застосували морські дрони Magura V5 для знищення російського великого десантного корабля «Цезар Куніков», який перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.