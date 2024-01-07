Знищення «цезаря кунікова» підтвердили російські окупанти: «наблюдаю маслянистоє пятно»

14 лютого 2024, 15:14

Перехоплені радіопереговори росіян з місця знищення великого десантного корабля «цезар куніков» свідчать, що від ворожого судна після атаки спецпризначенців ГУР МО України залишилось лише «маслянистое пятно». Про це повідомили в ГУР МО в середу, 14 лютого.

У розвідці зазначили, що візуальний огляд місця затоплення корабля здійснювали гелікоптери Ка-52 та Мі-8 держави-агресора. Ретранслятором інформації виступав військово-транспортний літак Ан-26 вкс рф.

📢«Наблюдаю обломки и маслянистое пятно», — констатує російський пілот у перехопленні.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує — великий десантний корабель «Цезар Куников» упродовж десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, (так званого «сліпа»), з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою.

За попередньою візуальною оцінкою осадки (підвищена водотоннажність) корабля – під час затоплення “цезар куніков” був завантажений.

📅Нагадаємо, що великий десантний корабель проєкту 775 Чорноморського флоту було збудовано 1984 року на верфях Гданська у Польщі, а спущено на воду 1986-го. Увійшов до складу ЧФ СРСР 10 травня 1989 року, ім'я Кунікова йому надали вже 1991-го.

⚠️У 2008 році розпочалося військове життя «Цезаря Кунікова». Він виступив флагманом вторгнення російських кораблів, включно з "Саратов", "Міраж" та "Суздалець", на територію Грузії, де вони взяли участь у бойових діях проти грузинських катерів біля узбережжя.

⚠️Пізніше «Цезар Куніков» став ключовим учасником іншої війни. У 2015 році він регулярно перевозив боєприпаси та зброю до Сирії для сирійської армії. Хоча цей десантний корабель використовувався як вантажний, йому не було необхідності робити ретельну переврку, оскільки десантні кораблі не підлягають обов'язковому огляду в третіх країнах. Таким чином, «Цезар Куніков», перевозячи "спецвантаж" з Новоросійська, міг спокійно пройти через Чорноморські протоки, Егейське та Середземне море, розвантажуючись на російській військовій базі у сирійському Тартусі.

⚠️У березні 2022 року «Цезар Куніков» перебував у Бердянську, який тоді був захоплений російськими військами. Під час пожежі, яка спалахнула в порту, щоб уникнути детонації боєприпасів на борту, "Саратов" був потоплений, а інші кораблі відійшли від епіцентру вибуху.

⚠️У квітні 2022 року, під час війни в Україні, командир корабля Олександр Чирву, який раніше зрадив Україну та приєднався до окупантів, був вбитий. Його смерть була офіційно оголошена, а помер зрадник у наслідок отриманих ран під час бойових дій.