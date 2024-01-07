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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
15 лютого 2024, 11:47

Всі російські ракети, що летіли на Київ було знищено силами ППО

Про знищення усіх ракет, які були запущені армією рф по Києву вночі 15 лютого, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram у четвер, 15 лютого.

📢«Черговий ракетний удар по Україні. Удар — комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад дві години. Силами та засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені», - зазначив начальника КМВА Сергій Попко.

За попередніми даними, у столиці не було зафіксовано жертв чи руйнувань, всі системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

📅Нагадаємо, що по всій Україні була оголошена повітряна тривога через запуск ракет з Чорного моря та російських ракет з бомбардувальників Ту-95мс.

Джерело: "КМВА"
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