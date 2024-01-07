Всі російські ракети, що летіли на Київ було знищено силами ППО

15 лютого 2024, 11:47

Про знищення усіх ракет, які були запущені армією рф по Києву вночі 15 лютого, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram у четвер, 15 лютого.

📢«Черговий ракетний удар по Україні. Удар — комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад дві години. Силами та засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені», - зазначив начальника КМВА Сергій Попко.

За попередніми даними, у столиці не було зафіксовано жертв чи руйнувань, всі системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

📅Нагадаємо, що по всій Україні була оголошена повітряна тривога через запуск ракет з Чорного моря та російських ракет з бомбардувальників Ту-95мс.