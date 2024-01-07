ЗМІ: Угорщина блокує 13 пакет санкцій проти росії

15 лютого 2024, 12:47

Затвердження 13-го пакету санкцій Євросоюзом проти росії було заблоковане Угорщиною. Про це повідомила газета Financial Times, посилаючись на неназвані офіційні джерела у четвер, 15 лютого.

Згідно з повідомленням, на вчорашньому засіданні послів країн ЄС Угорщина виступила проти нового пакету санкцій, спрямованого проти понад 200 осіб та організацій із росії, Китаю та інших країн, що, ймовірно, підтримують кремль у військових діях.

Одне з посадових джерел заявило, що Угорщина не підтримала нові санкції через наявність компаній із Китаю у списку.

Інший посадовець, ознайомлений з переговорами, описав їх як «дуже плідний обмін думками» і зазначив, що угорський посол просив «трохи більше часу для аналізу змісту пропозицій».

Представник посольства Угорщини в ЄС у відповідь на запитання, поки що, не надав жодного коментаря.

Джерела видання також вказують, що обговорення продовжуються, і ймовірно, міністри країн-членів ЄС піднімуть це питання на засіданні наступного тижня.

📅Нагадаємо, що країни ЄС планують затвердити 13-й пакет санкцій до 24 лютого, що випадає на другу річницю вторгнення рф до України, в той час, як США вже ввели нові санкції проти росії.