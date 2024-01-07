На росії пролунав потужний вибух на оборонноу заводі «роскосмосу»

15 лютого 2024, 13:45

У місті Бійську Алтайського краю рф стався потужний вибух у районі оборонного підприємства в четвер, 15 лютого. Місцеві ЗМІ вказують, що за даними керівництва, вибух був пов'язаний з «технологічним процесом» на підприємстві. Зазначено, що причин для хвилювання, нібито, немає або ж просто «бєз панікі» продовжується на росії.

💥Вибуховий інцидент міг статися на заводі АТ «Федеральний науково-виробничий центр Алтай», що входить до держкорпорації «Роскосмос» та спеціалізується на виробництві боєприпасів, твердопаливних зарядів ракетних двигунів та вибухових речовин.

🔥Попри завірення, що ситуація «під контролем», у місцевих телеграм-каналах висловлюють сумніви у цьому.

📢«Вранці 15 лютого жителі Бійська почули та відчули потужний вибух і побачили великий стовп диму над містом. Вибух, ймовірно, відбувся на заводі АТ "Федеральний науково-виробничий центр Алтай", що входить до складу державної корпорації "Роскосмос" та виробляє боєприпаси, твердопаливні заряди ракетних двигунів та вибухівку», – повідомляють телеграм-канали.

📅Нагадаємо, що за останній час на росії систематично та регулярно стали траплятись випадки пожеж на нафтобазах та нафтозаводах. Наприклад, 9 лютого у Краснодарському краї були атаковані безпілотниками два нафтопереробні заводи. Раніше також вже відбувалися пожежі на інших об'єктах нафтової промисловості у Волгограді та Туапсе.