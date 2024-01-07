15 лютого 2024, 14:28

Співачка таїсія повалій отримала підозру через заклики захопити всю Україну. Про це повідомила СБУ у четвер, 15 лютого.

📢«Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку таїсію повалій, яка виправдовує агресивну війну рф проти України», – йдеться в повідомленні.

Спецслужба зафіксувала, що повалій виїхала на росію перед повномасштабним вторгненням рф на територію України та отримала російське громадянство, публічно виражаючи підтримку кремлю.

📢«Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у вересні 2023 року повалій виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську на запрошення терориста леоніда пасічника. Тоді вона публічно зі сцени висловилась на підтримку російських окупантів та героїзувала їхню учать у війні проти України.

Експертиза підтвердила факти підривної діяльності таїсії повалій на користь росії.

На підставі зібраних доказів СБУ заочно повідомила «співачці» про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

⁠колабораційна діяльність (ч.6 ст.111-1);

⁠публічні заклики до агресивної війни (ст.436);

⁠виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч.1 ст.436-2).

Оскільки таїсія повалій перебуває на території росії, то зараз тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.

📅Нагадаємо також, що раніше СБУ зібрала докази державної зради з боку колишнього нардепа Сергія Поліщука. Він за гроші ФСБ заперечував існування України на ток-шоу російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.