Ракетний удар по Одесі: 20 загиблих, понад 70 людей поранено

15 березня 2024, 20:39

Близько 12:00 години дня у п’ятницю, 15 березня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Одесі комплексом "Іскандер-М". У місті пролунало декілька потужних вибухів.

На місце удару на допомогу оперативно прибули рятувальники ДСНС. У цей самий час російські терористи підступно нанесли повторний ракетний удар. Станом на 19:00 годину вечора підтверджена смерть вже 20 людей, серед яких місцеві жителі, двоє колишніх чиновників, медик та рятувальник. Про це було повідомлено в ДСНС Одеси, головою Одеської ОВА Олегом Кіпером та Генпрокурором Андрієм Костіним.

📢«Росія не припиняє тероризувати Одесу. Станом на 17:00 вже відомо про 19 загиблих та 73 постраждалих внаслідок чергових ракетних атак ворога. Серед жертв та постраждалих — місцеві мешканці, медики, співробітники ДСНС. Другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару», - повідомив Костін.

📢«Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Одесі зросла до 20 осіб», - уточнили в ДСНС. Також нині відомо про 73 поранених.

Серед загиблих від російського ракетного удару: колишній заступник міського голови – Сергій Тетюхін, колишній начальник патрульної поліції Одеської області, командир батальйону "Цунамі" – Олександр Гостищев. Їхню смерть було підтверджено головою Одеської районної ради Віталієм Барвіненко.

Також росіяни пошкодили 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальні автомобілі. 16 березня в Одесі та області оголошена жалоба.

Нині на місцях ворожих ударів триває пошуково-рятувальна операція, проводиться розбір завалів та ліквідація наслідків атаки.

📢«Цей жорстокий напад свідчить, що росія не припинить своєї зухвалої агресії в Європі», – посол США в Україні Бріджет Брінк відреагувала на ракетну атаку росії по Одесі.

📢«Потрібно допомогти Україні зупинити росію негайно. Не можна втрачати жодної хвилини», – написала Бріджіт Брінк.