В Одесі від російської ракети загинули фельдшер та рятувальник, багато поранених – ОВА

15 березня 2024, 13:21

По Одесі завдано чергового ракетного удару від російських загарбників. Місцеві органи влади повідомили про це у п'ятницю, 15 березня.

📢«Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі. На місці працюють всі відповідні служби. Дані уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Місцеве видання "Думська" також повідомило про запуск щонайменше двох ракет "Іскандер" з боку російських окупантів. За поки що неофіційною інформацією, були завдані пошкодження цивільної інфраструктури, а також спалахнула пожежа.

📢«За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 35 людей», - йдеться у матеріалі журналістів.

📢«На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога. росія – країна-терорист», – надав згодом нову інформацію голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

📅Нагадаємо, що раніше в Одесі відбулася церемонія прощання з моряками, які загинули внаслідок попереднього ракетного удару з боку росії по порту 6 березня. Президент України Володимир Зеленський, який перебував у місті того дня, особисто бачив атаку рашистів на Одесу.